Foram 102 bombeiros temporários formados: 49 em Itaperuna, Noroeste do estado, e 53 em Campos dos Goytacazes, interior do Rio - Ricardo Cassiano

Publicado 05/07/2022 18:19

Rio - O Corpo de Bombeiros formou, nesta terça-feira (5), 102 bombeiros temporários como combatentes e profissionais da área da saúde. A formatura aconteceu nos quartéis de Itaperuna (21º GBM), no Noroeste do estado, e de Campos dos Goytacazes (5º GBM), interior do Rio. Após a formatura, esses bombeiros passam a compor, imediatamente, a escala de serviço e a reforçar o efetivo de todo território fluminense. Em Itaperuna, esteve presente o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, coronel Leandro Sampaio Monteiro.



Em seu discurso, o coronel afirmou que virtudes como disciplina e respeito à hierarquia pautarão, daqui pra frente, atitudes e comportamentos dos novos bombeiros. "Todas as qualificações exigidas e as disciplinas ministradas a esses homens e mulheres, que aqui se encontram como os mais novos bombeiros militares do CBMERJ, são estratégicas e corroboram para melhorar a eficiência do trabalho. Também garantem que ele seja realizado com segurança, rapidez e assertividade, itens fundamentais de nossa atuação, em que poucos segundos podem fazer a diferença entre a vida e a morte de pessoas ou evitar a destruição de patrimônios", disse.



Neste mês, o Serviço Militar Temporário Voluntário contabilizou mais de 2.415 novos militares, combatentes, guarda-vidas, técnicos de enfermagem e motoristas. A instituição também promoveu 74 oficinas com diversas especialidades, como anestesistas, fonoaudiólogos e endocrinologistas.