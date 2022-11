Com o suspeito, uma arma e dois celulares foram apreendidos - Divulgação/PMERJ

Publicado 18/11/2022 10:43 | Atualizado 18/11/2022 11:05

Rio- Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto na Rua do Riachuelo, no Centro do Rio, nesta sexta-feira (18), e deixou um suspeito ferido. Na ação, uma arma de fogo e dois celulares foram apreendidos.

Agentes do 5° BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para uma ocorrência de roubo na região, onde foram informados que a vítima seria um PM, que estava de folga, e reagiu a abordagem. O policial passa bem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 6h30. O suspeito, identificado como Thiago Campello, 32 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde está sob custódia da Polícia Militar. A ocorrência foi encaminhada para a 5 DP (Mem de Sá).