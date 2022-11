O pedreiro Lorinaldo trabalhava no imóvel no momento do desabamento - Arquivo Pessoal

O pedreiro Lorinaldo trabalhava no imóvel no momento do desabamentoArquivo Pessoal

Publicado 17/11/2022 14:32 | Atualizado 17/11/2022 15:35

Rio - O corpo do pedreiro Lorinaldo Costa Monteiro, que estava desaparecido após um imóvel desabar na Rocinha , na Zona Sul do Rio, foi encontrado soterrado na tarde desta quinta-feira (17). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a família, a vítima estava trabalhando em uma obra na construção, localizada na Travessa Luz, na descida do Largo do Boiadeiro, havia dois dias.

Militares do quartel do Humaitá, do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra e do Serviço de Operações com Cães do 2° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA) realizavam buscas no local desde às 8h25.

fotogaleria

Mais cedo, o irmão da vítima, Francisco Monteiro, 59 anos, contou que a moto do pedreiro estava estacionada em frente ao imóvel. "Ele trabalhava sozinho, fazendo bico. A mulher dele falou que ele foi pra lá de manhã, ela já tentou ligar para ele e não conseguiu", contou.



Já a irmã de Lorinaldo, Rozinete Monteiro, contou acreditar que o prédio caiu em cima da vítima. "Tem dois que ele estava trabalhando lá, ele estava mexendo em um negócio de cerâmica e eletricidade, e de repente o prédio caiu em cima dele. Ligamos várias vezes e ele não atendeu", disse.

Antes do corpo ser encontrado, Rozinete ainda comentou que possuía expectativa de encontrar o irmão com vida. "Tomara que Deus ajude, que ele saia com vida, tenho certeza que ele ta aí, porque ele saiu de casa 7h30 e não atende, porque quando acontece essas coisas ele atende e fala com a gente, a esperança agora são os bombeiros", finalizou.

Militares do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo do pedreiro Lorinaldo Costa Monteiro, que estava desaparecido após um imóvel desabar na Rocinha, na Zona Sul do Rio. As buscas iniciaram por volta das 8h.



Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência O DIA#ODia pic.twitter.com/ampSxlBbsu — Jornal O Dia (@jornalodia) November 17, 2022

Outro caso





No início do mês, uma mulher morreu após o desabamento de uma casa na Rua Paula Ramos , no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. A vítima, identificada como Maria Soares, de 64 anos, vivia sozinha na habitação, que, segundo vizinhos, tinha problemas na estrutura e infiltrações.

De acordo com o Rodrigo Gonçalves, subsecretário de Defesa Civil do município, o caso se tratou de um desabamento e não de um deslizamento por causa das chuvas, por exemplo.