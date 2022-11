Caso foi encaminhado para a 55ª DP (Queimados) - Divulgação

Rio – Um policial militar reformado foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (16), ao ser surpreendido com duas crianças dentro do próprio carro, em Japeri, na Baixada Fluminense. A suspeita é de que ele oferecia doces aos menores para depois cometer os abusos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram à Rua Luiz Moreira, esquina com a Rua Vereador Costa Filho, para apurar a denúncia sobre um homem em um carro que estaria abordando e oferecendo doces a crianças. No local, a equipe constatou que o suspeito era sargento reformado da PM. Aos agentes, as crianças informaram que o policial ofereceu doces e passou a mão em suas partes íntimas.

A ocorrência foi encaminhada para a 55ª DP (Queimados) e a 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanha o caso.