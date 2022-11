Acidente interditou faixas da Ponte Rio-Niterói - Reprodução

Publicado 17/11/2022 14:11 | Atualizado 17/11/2022 15:16

Rio - Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos e um furgão no início da tarde desta quinta-feira (17) na Ponte Rio-Niterói. Com o impacto, um dos carros chegou a capotar.

De acordo com a Ecoponte, concessionária que administra a via, três vítimas tiveram ferimentos leves e uma se feriu moderadamente. As pessoas envolvidas no acidente, que não tiveram a identidade revelada, foram encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói. Não há informações sobre o estado de saúde.

O acidente aconteceu no sentido Niterói, na Grande Reta, por volta das 12h20. Duas faixas tiveram que ser interditadas para atendimento das vítimas. Os veículos já foram removidos e as faixas liberadas para o tráfego.