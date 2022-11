Rio tem 1.262 casos de varíola dos macacos registrados - Milene Dias Miranda/IOC/Fiocruz

Publicado 17/11/2022 14:31 | Atualizado 17/11/2022 15:14

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, até esta quinta-feira (17), foram confirmados 1.262 casos de varíola dos macacos (monkeypox) no Rio de Janeiro. Além disso, 376 seguem sob investigação e outros 144 pacientes são tratados como prováveis casos. No estado, 2.815 casos já foram descartados.

O Rio tem um total de 4.606 casos notificados e cinco óbitos desde o início do surto da doença. Todas as cinco pessoas em tratamento com Tecovirimat estão com o procedimento concluído. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ) e foram atualizados às 14h07.

Com a atualização desta quinta-feira, a Região Metropolitana I totaliza 1.061 pacientes infectados. Também foram registrados 136 na Região Metropolitana II, 16 na Baixada Litorânea, 11 no Médio Paraíba, sete na Região Serrana, seis no Norte Fluminense, três na Baía de Ilha Grande, dois no Noroeste do Estado do Rio, um no Centro Sul, e 19 não informados.

Do total de pacientes infectados pela doença, 1.166 são homens, correspondendo a 92,4%. Além disso, são 883 casos em pessoas entre 20 e 39 anos. A principal forma de contágio da doença permanece sendo o contato sexual, representando 37,4% dos casos.

As erupções cutâneas e a febre ainda são os principais sinais da doença. No estado, 1.092 casos apresentaram as feridas como sintoma, ao passo que 727 pessoas queixaram-se de febre.



Importância da prevenção contra a varíola



Os frequentes registros de novos casos por varíola dos macacos no estado alertam para a importância da prevenção contra a doença através de campanhas e imunizantes.



O infectologista da Universidade do Rio de Janeiro (Uerj) e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), José Pozza, acredita que as campanhas de prevenção não estão sendo eficazes e aponta a baixa letalidade como um dos motivos.



"A única coisa que acredito que ainda falta é uma campanha educativa, feita de uma forma que a gente consiga observar e informar melhor as pessoas das formas de contágio, das formas de proteção. A gente não tem visto a realização dessas campanhas, apesar de ter sido uma nova doença de disseminação mundial. Como tem uma letalidade muito baixa, infelizmente as medidas informativas e as medidas de controle ficaram meio aquém do que deveriam", lamenta.



Para ele, a população sempre deveria estar atenta a doenças infecciosas, mesmo que apresentem baixo risco, mas Pozza ressaltou que não há motivo para pânico. "Apesar da monkeypox ser uma doença em que a gente tem observado uma mortalidade muito baixa, algumas pessoas com problema de imunidade desenvolvem quadros graves com encefalite, com pneumonia viral ou até lesões cutâneas bem disseminadas e em extensão, causando, às vezes, ruptura de pele com infecção bacteriana secundária".



Para a infectologista consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Tânia Vergara, a imunização por meio da vacina se mostrou ser mais necessária após mais uma morte.



"O que precisamos é de vacina para que possamos proteger, pelo menos, as pessoas mais vulneráveis a adquirir doença. Também precisamos ter disponível a medicação específica (Tecovirimat) para os casos mais graves. A população precisa saber que temos circulando monkeypox no nosso meio e que esta doença é transmitida por contato. Qualquer pessoa que tenha contato com alguém com monkeypox pode se infectar", disse.



Segundo ela, há centenas de pessoas na fila aguardando a imunização em todos o país. "A principal medida de prevenção é a vacina e porque ainda não a temos, não estamos com a prevenção adequada. Precisamos dela. Essa falta de vacina é uma situação de risco para todos, inclusive para os profissionais de saúde que recebem estes pacientes. Além dessa medida, o necessário é evitar contato com pessoas sob suspeita ou com diagnóstico de monkeypox.