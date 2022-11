Polícia Militar realiza operações nas zonas Norte, Oeste e Região Metropolitana do Rio nesta quinta-feira (17) - Divulgação/PMERJ

Polícia Militar realiza operações nas zonas Norte, Oeste e Região Metropolitana do Rio nesta quinta-feira (17)Divulgação/PMERJ

Publicado 17/11/2022 15:09 | Atualizado 17/11/2022 15:12

Rio - A Polícia Militar realizou, durante a manhã e tarde desta quinta-feira (17), sete operações em 20 comunidades localizadas nas zonas Norte, Oeste e Região Metropolitana do Rio. Ao todo, seis suspeitos foram presos, dentre eles um homem suspeito de integrar a milícia no Antares, em Santa Cruz. Um outro suspeito morreu durante um patrulhamento do 12º BPM (Niterói) na comunidade do Cavalão, em Niterói.

fotogaleria

Clima tenso na Zona Norte

Na Zona Norte, policiais do 41º BPM (Irajá) realizaram operações nas comunidades do Juramento e do Trem, em Vicente de Carvalho, com o apoio do 3º BPM (Méier), da UPP Fé, Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel da PM. O objetivo das forças na comunidade era coibir quadrilhas de roubos de carga e roubo de carros.

Durante a ação, os moradores relataram a presença de um helicóptero da polícia sobrevoando a região do Juramento e intenso tiroteio. "Vila da Penha em guerra! O helicóptero passando baixinho, os caras do morro do Trem tentando derrubar. Juramento em guerra", relatou um morador nas redes sociais.

Ao fim da operação, um suspeito, identificado como Willian Soares da Silva, vulgo 'Nareba', foi preso em atitude suspeita. Com ele também foi apreendido um fuzil 556.

Também houve operação do 9º BPM (Rocha Miranda) nas comunidades comunidades Faz Quem Quer, Congonha, Cajueiro, Palmeirinha e Jorge Turco, todas na Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, logo no início da ação, as equipes foram atacadas por criminosos fortemente armados e houve confronto.



Ao fim dos disparos, dois suspeitos foram feridos e socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um terceiro suspeito foi preso. Com eles, policiais do 9º BPM apreenderam um fuzil, duas pistolas e drogas. Os agentes também realizaram a remoção de barricadas que obstruíam as vias do Faz Quem Quer.

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) fez uma operação na comunidade do Salgueiro, na Tijuca, com o apoio do BAC e Comando de Polícia Ambiental (CPAm). Até o momento não houve registro de ocorrências.



Zona Oeste

Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) realizaram nesta manhã (17) uma operação para coibir ações criminosas nas comunidades dos Jesuítas, Mangaratiba, São Fernando, Guandu e Conjunto 61, todas na Zona Oeste do Rio. Na ação, um suspeito de integrar a milícia que atua no Antares, em Santa Cruz, foi preso. Conhecido como Sansão, no momento em que foi preso ele portava um rádio comunicador. Sansão e o material apreendido foram encaminhados à 36ª DP (Santa Cruz).

Região Metropolitana do Rio

Em São Gonçalo, equipes do 7º BPM (São Gonçalo), realizaram operações nas comunidades Itaúna, Trindade, Luiz Caçador, Portão do Rosa, Mutuapira e Boaçu. Em Mutuapira, um suspeito com rádio comunicador e mochila com drogas foi preso.

No município vizinho, em Niterói, um suspeito também morreu após trocar tiros com a PM. No entanto, conforme informado pelo 12º BPM (Niterói), a ocorrência não se tratava de uma operação, mas de um patrulhamento na região. Em nota, a corporação informou que os agentes foram até a localidade checar a denúncia de tiroteios, quando foram surpreendidos por tiros efetuados por um grupo de criminosos.

Houve confronto e após o fim dos disparos, os policiais localizaram um dos criminosos ferido no local da troca de tiros. O mesmo chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na ação, os policiais apreenderam uma pistola. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Policiais do 34º BPM (Magé) também realizaram uma operação na Vila Olímpia, em Guapimirim, mas até o momento não havia nenhum registro de ocorrência.