Hóspede argentina foi detida por injúria racial em hostel na Região dos LagosReprodução

Publicado 18/11/2022 16:46 | Atualizado 18/11/2022 17:11

Rio - Uma hóspede argentina foi detida nesta quinta-feira (17) por injúria racial contra uma funcionária de um hostel na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a suspeita chama a vítima de "preta de m...".

Durante a madrugada, a hóspede saiu do quarto e pediu para que o ar-condicionado fosse desligado. O cômodo, porém, era compartilhado. A funcionária explicou que o aparelho só poderia ser desativado com um consenso dos outros viajantes, respeitando as regras de convivência do local.

"O ar-condicionado por ser desligado se houver consenso, mas nesse horário estavam todos dormindo. Não tinha como acordar as pessoas para perguntar. A funcionária explicou isso e ela ficou revoltada, começou a humilhar e cometeu o crime", explicou Eduardo Gomes, proprietário do Enseada Hostel.

O vídeo mostra a hóspede reclamando da situação. Em seguida, ela se senta em um sofá da recepção e chama a vítima de "preta de m...". A suspeita ainda diz que gostaria de falar com o gerente.

Veja o vídeo:

Hóspede argentina chama funcionária de "preta de mierda" em hostel de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Crédito: Arquivo pessoal#Racismo #ODia pic.twitter.com/683Vfmetin — Jornal O Dia (@jornalodia) November 18, 2022

Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados e encaminharam as partes à 132ª DP (Arraial do Cabo). A mulher foi autuada em flagrante por injúria racial. Após o pagamento da fiança, ela deixou a delegacia.

"Ela passou 12 horas na DP. Teve que vir um amigo do Rio de Janeiro para pagar a fiança. No final, ela veio no hostel. Não deixamos mais ela subir no quarto, atendemos ela na recepção. Descemos as coisas dela e entregamos para ela", disse Eduardo.

O estabelecimento teve a conta banida de uma das redes sociais. O proprietário explica que não sabe o motivo e tentar reativar o perfil. Em nota, o Enseada Hostel afirma que está apoiando a funcionária.

"Uma sociedade plural e diversa precisa encarar a importante tarefa de combater o racismo. Portanto, ao confirmarmos o ato racista ocorrido dentro das nossas dependências, passamos imediatamente a apoiar a vítima em todos os aspectos, inclusive colocando a disposição auxílio jurídico para registrar ocorrência na 132ª Delegacia de Polícia. O Enseada Hostel encerrou imediatamente a estadia da acusada em seu estabelecimento e tomou todas as providências", informa a nota.

Mulher é detida por chamar PMs de 'macacos'



Uma mulher também foi detida por injúria racial na tarde desta quinta-feira por chamar policiais militares de "macacos" . O caso aconteceu em um estabelecimento comercial em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com a PM, os agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados para verificar uma ocorrência em que uma mulher estaria causando tumulto no estabelecimento. Chegando no local, os agentes foram vítimas de injúria racial e conduziram a suspeita à 132ª DP (Arraial do Cabo). Ela foi autuada em flagrante por desacato, injúria, injúria racial e vias de fato.

Motorista de aplicativo agride homem negro após confundi-lo com assaltante

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o motorista de aplicativo Matheus Fortes Esteves agredindo um passageiro após uma corrida na noite desta quinta-feira em Vila Isabel, Zona Norte do Rio.

Carlos Eduardo, de 18 anos, homem negro, estava voltando para casa com uma garrafa de uísque. Ele relata que a viagem seguia tranquila até que Matheus parou o carro em um sinal. Em seguida, o motorista teria chamado o rapaz de "neguinho" e o agredido

"Ele me deu uma cotovelada e falou 'perdeu, neguinho'. Logo depois, me pegou pelo pescoço, no 'mata-leão', e o carro continuou andando até bater no veículo da frente. Quando o carro parou, ele me puxou pelo pescoço para fora e me botou no chão, me enforcando, botando minha cara no asfalto e segurando meus braços", contou.

Carlos Eduardo foi até a 20ª DP (Vila Isabel) acompanhado da família, de testemunhas e do motorista para fazer um registro de ocorrência. No local, o caso foi registrado inicialmente como lesão corporal e, depois, adicionado o crime de injúria racial.



De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos e uma testemunha foram ouvidos, e a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. Após o laudo ser finalizado, o caso será enviado à Justiça.

* Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes