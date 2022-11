Matheus Fortes Esteves, motorista de aplicativo, foi flagrado imobilizando o jovem e o pressionando contra o chão - Reprodução

Publicado 18/11/2022 14:04 | Atualizado 18/11/2022 15:58

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista de aplicativo agredindo um passageiro durante uma corrida, na noite desta quinta-feira (17), em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Carlos Eduardo, de 18 anos, negro, estava voltando para casa com uma garrafa de uísque na bolsa quando foi agredido pelo motorista Matheus Fortes Esteves, que desconfiou que a vítima seria um assaltante e que estaria armado, o que foi desmentido após apuração.



Segundo Carlos Eduardo, a corrida estava tranquila até que o motorista parou o carro em um sinal de trânsito. Foi nesse momento em que foi chamado de "neguinho" e agarrado pelo pescoço antes de ser jogado para fora do veículo.



"Ele me deu uma cotovelada, falou 'perdeu, neguinho', me pegou pelo pescoço, no mata-leão, e o carro continuou andando até bater no da frente. Quando o carro parou, ele me puxou pelo pescoço para fora do carro e me botou no chão, me enforcando, botando minha cara contra o chão e segurando meus braços", disse a vítima.



Veja o vídeo:



Em seu relato, Carlos Eduardo, também conhecido pelo apelido Kadu, afirmou que o motorista ainda o acusou de ser o 'neguinho' que estava roubando pela área, enquanto dizia que a garrafa de uísque era uma arma de fogo: "Ele achou que eu fosse assaltá-lo e admitiu para o policial que eu não fiz nada com ele, que não tive culpa".



Em seu relato, Carlos Eduardo, também conhecido pelo apelido Kadu, afirmou que o motorista ainda o acusou de ser o 'neguinho' que estava roubando pela área, enquanto dizia que a garrafa de uísque era uma arma de fogo: "Ele achou que eu fosse assaltá-lo e admitiu para o policial que eu não fiz nada com ele, que não tive culpa".

Com as agressões, o jovem, que é atleta, ficou com marcas nos braços e nas pernas, além de um inchaço no olho. Kadu também disse que antes das agressões estava conversando com o motorista e chegou a contar que era jogador de futebol. Ele havia saído do Andaraí e pediu um carro de aplicativo da Uber, por meio conta de sua mãe, para encontrá-la em Bonsucesso.