O caso foi encaminhado para a 132ªDP - Google Street View

O caso foi encaminhado para a 132ªDPGoogle Street View

Publicado 18/11/2022 11:51 | Atualizado 18/11/2022 12:15

Rio- Uma mulher foi detida por injúria racial após chamar policiais militares de 'macacos' na tarde desta quinta-feira (17) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com a PM, agentes do 25ºBPM (Cabo Frio) foram acionados para verificar uma ocorrência no interior de um estabelecimento comercial em que uma mulher estaria causando tumulto. No local, os policiais foram vítimas de injúria racial. Diante da ofensa, os militares a conduziram à 132ª DP (Arraial do Cabo), e em seguida, o caso foi encaminhado para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia).



Segundo a Polícia Civil, a autora foi conduzida por policiais militares à delegacia, onde foi autuada em flagrante por desacato, injúria, injúria por preconceito e vias de fato. O caso foi encaminhado à Justiça.