Em novembro do ano passado, o acusado foi preso por lançar um coquetel molotov na casa das testemunhas de acusação - Reprodução

Publicado 18/11/2022 16:03 | Atualizado 18/11/2022 16:17

Rio - Agentes da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta sexta-feira (18), um homem acusado de abusar sexualmente da própria prima, no mercado popular da Uruguaiana, no Centro do Rio. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pela 5ª Vara Criminal de São Gonçalo, pelo crime de estupro.

De acordo com os agentes, o acusado, que não teve a identidade revelada, tinha 21 anos na época do crime, e a vítima apenas 15. Ao alcançar a maioridade, ela compareceu à delegacia e relatou o crime, apesar de ter sua vida ameaçada pelo autor caso fosse denunciado.

Em novembro do ano passado, o acusado cumpriu a promessa e lançou um coquetel molotov na casa das testemunhas de acusação, o que resultou em sua prisão preventiva por policiais da 35ª DP (Campo Grande). O criminoso foi solto pela Justiça em maio deste ano, mas teve que usar uma tornozeleira eletrônica. Entretanto, no dia 4 de outubro, o acusado rompeu o lacre da tornozeleira e postou imagens em rede social.