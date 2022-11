Na foto, dia de ceú aberto na Praia de Copacabana - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 18/11/2022 16:14 | Atualizado 18/11/2022 17:13

Rio - A cidade do Rio tem previsão de fim de semana ensolarado e com altas temperaturas, de acordo com o Sistema Meteorológico Alerta Rio. O céu deve ficar parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva até a próxima terça-feira (22).

Nesta sexta, ventos úmidos do oceano manterão a nebulosidade variada sobre a cidade do Rio, com céu parcialmente nublado a nublado ao longo do dia. Não há previsão de chuva e os ventos estarão fracos a moderados. As temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 16°C e máxima de 29°C.

No sábado, as temperaturas devem permanecer na faixa dos 30°C, com mínima de 15°C. Já no domingo, a máxima sobe para 31°C, com mínima de 16°C. Na segunda e na terça o tempo deve ficar ainda mais quente, alcançando as máximas de 34°C e 36ºC, respectivamente. Os ventos devem permanecer moderados durante os próximos quatro dias.