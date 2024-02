Michele Umezu - Divulgação

Publicado 09/02/2024 14:19 | Atualizado 09/02/2024 14:19

Rio - A fisiculturista Michele Umezu está fazendo um detox neste período de Carnaval. Mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenomeno, ela tem consumido vegetais como brócolis, repolho, couve, couve flor e espinafre, e leguminosas como soja e feijão.

Michele não come carne no detox prefere peixes e frangos com menos gordura. Michele explica que o mais importante de uma dieta detox pós-carnaval é evitar alimentos processados, industrializados ou altamente gordurosos. A fisiculturista está Investindo no segmento de suplementos alimentares.

"Quero trazer um novo modelo de negócio, prático e dinâmico para o segmento", conta Michele. Ela foi convidada pra desfilar no Império Serrano com pintura corporal, mas infelizmente não conseguiu tempo para a preparação.