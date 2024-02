Gabriel Martinelli (à esquerda) celebra gol em clássico - AFP

Gabriel Martinelli (à esquerda) celebra gol em clássicoAFP

Publicado 04/02/2024 15:26

Inglaterra - Em clássico disputado em Londres, o Arsenal fez valer o mando de campo e derrotou o Liverpool por 3 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. O atacante brasileiro Gabriel Martinelli fez um dos gols da partida. Com o resultado, a vantagem dos Reds na liderança da competição caiu para dois pontos. Além disso, o terceiro colocado, Manchester City, tem dois jogos a menos, e se vencê-los pula para a ponta.

Atuando em casa, o Arsenal saiu na frente. Com 14 minutos, o atacante inglês Bukayo Saka, de 22 anos, abriu o placar para os Gunners. No fim do primeiro tempo, o Liverpool chegou ao empate em um gol contra do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

Na segunda etapa brilhou a estrela de Gabriel Martinelli. O brasileiro apareceu aos 22 minutos para recolocar o Arsenal em vantagem. Nos acréscimos, o belga Trossard fez mais um para os donos da casa e deu números finais ao clássico em Londres.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 49 pontos. Na próxima rodada, os Gunners vão encarar o

West Ham, no estádio Olímpico de Londres, no domingo que vem, às 11 horas (de Brasília). O líder Liverpool, que segue com 51 pontos, joga um dia antes contra o vice-lanterna Burnley, no Afield Road, às 12 horas (de Brasília).