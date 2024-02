Jogadores do Manchester United comemoram primeiro gol marcado na vitória sobre o Aston Villa - Paul ELLIS / AFP

Publicado 11/02/2024 15:40

Inglaterra - O Manchester United venceu o Aston Villa por 2 a 1 no Villa Park, neste domingo, 11, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Os Red Devils saíram na frente com o dinamarquês Højlund. Na etapa complementar, o brasileiro Douglas Luiz deixou tudo igual no marcador. No entanto, aos 41 minutos, o escocês McTominay balançou as redes e selou a vitória da equipe de Manchester.

Com o resultado, o Manchester United, que ainda não perdeu em 2024, chegou aos 41 pontos e aparece na sexta colocação do campeonato. Já o Aston Villa continua com 46 pontos e ocupa o quinto lugar.

AGENDA

O time do técnico Erik ten Hag volta a campo no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), para enfrentar o Luton Town no Kenilworth Road. A partida é válida pela 25ª rodada da Premier League.

Já o Aston Villa visita o Fulham em Craven Cottage, no sábado, às 12h (de Brasília). Este jogo também é válido pela 25ª rodada da competição.