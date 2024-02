Ramon Menezes é o técnico da seleção brasileira pré-olímpica - Joilson Marconne / CBF

Publicado 11/02/2024 14:58

Venezuela - Antes da decisiva partida contra a Argentina no Pré-Olímpico, Ramon Menezes destacou a confiança que tem nos seus jogadores. O técnico disse que o grupo sabe da responsabilidade que tem para a partida e ressaltou que todos sabem o que precisa ser feito para conquistar o objetivo dentro de campo.

"Eu acredito muito nesses atletas, a gente já está junto há um bom tempo, a gente já se conhece. Sabemos da nossa responsabilidade, os atletas também sabem. Tem atletas com um histórico muito legal de Seleção Brasileira, que já carrega esse histórico de decisões. Eu acho que a gente tem que pensar em fazer um ótimo jogo. Cada jogo tem a sua estratégia, a sua história, então a gente sabe o que precisa fazer para alcançar o nosso objetivo", disse Ramon, ao site oficial da CBF.

Brasil e Argentina medirão forças neste domingo, a partir das 17h30 (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas. A partida é válida pela terceira e última rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico.

Se vencer, a Canarinho garante vaga na Olimpíada de Paris. No entanto, se perder para a Albiceleste, ficará de fora dos Jogos Olímpicos. Já em caso de empate, dependerá do resultado do confronto entre Paraguai e Venezuela para saber se conseguiu ou não a classificação.