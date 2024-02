Jogadores do Nova Iguaçu fazem campanha histórica no Campeonato Carioca 2024 - Divulgação / Nova Iguaçu

Publicado 24/02/2024 20:50 | Atualizado 24/02/2024 20:51

Rio - O Nova Iguaçu venceu a Portuguesa por 2 a 1, no Estádio Luso Brasileiro, e se garantiu nas semifinais do Campeonato Carioca. Os gols da vitória foram marcados por Gabriel e Maicon Araújo. Com o resultado, um dos quatro grandes do Rio ficará de fora do quadrangular final. Fluminense e Flamengo já estão classificados, enquanto Vasco e Botafogo lutam pela última vaga.

A vitória fez com que o Nova Iguaçu alcançasse 21 pontos, mesma pontuação de Flamengo e Fluminense, que se enfrentam neste domingo (25).

Vasco venceu o Volta Redonda por 2 a 1 , neste sábado (24), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e se manteve na quarta posição, com 19 pontos. O Cruz-Maltino só depende de si e ainda pode ultrapassar o Nova Iguaçu se vencer a Portuguesa na última rodada.