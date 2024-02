Luís Figo discursa durante cerimônia que revelou os indicados da 25ª edição do Prêmio Laureus - JAVIER SORIANO / AFP

Luís Figo discursa durante cerimônia que revelou os indicados da 25ª edição do Prêmio LaureusJAVIER SORIANO / AFP

Publicado 26/02/2024 16:00 | Atualizado 26/02/2024 16:01

Espanha - Lenda do futebol português e um dos ídolos da história do Real Madrid, Luís Figo foi questionado nesta segunda-feira, 26, se teria espaço no time Merengue atual. O ex-jogador foi direito e ainda lembrou que já foi eleito o melhor do mundo (Bola de Ouro em 2000 e pela Fifa em 2001).

"Eu não sou de falar de mim mesmo, mas fui o melhor jogador do mundo, se não tivesse lugar numa equipa o futebol estaria muito mal. Ou muito mal estariam aqueles que votaram em mim, significaria que não percebiam de futebol", disse Figo, que atuou no Real Madrid entre 2000 e 2005.

Luís Figo Site Oficial do Real Madrid

Outra pergunta na entrevista foi: os Merengues viverão uma nova era de Galácticos com a possível chegada de Mbappé? O craque francês, cabe lembrar, já avisou ao PSG que não permanecerá no clube , e um dos destinos prováveis é o Real Madrid.

"O tema dos Galácticos foi iniciado pela imprensa, mas sem dúvida que o Real Madrid está a viver uma geração de jogadores maravilhosa. São jovens com talento e há que ver os resultados, porque no futebol o fica muitas vezes acima do talento é o que se ganha, são os resultados. Isso é o mais importante", pontuou Figo.

A entrevista de Luís Figo à imprensa, nesta segunda-feira, 26, foi dada na cerimônia que revelou os nomes dos indicados ao Laureus World Sports Awards . O português é um dos embaixadores do Prêmio.