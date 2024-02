Jorge Jesus pode fazer história comandando o Al-Hilal - Divulgação/Al-Hilal

Publicado 26/02/2024 15:03

A impressionante sequência do Al-Hilal está muito próxima de se tornar histórica. O time saudita comandado por Jorge Jesus está a apenas três jogos de igualar o recorde mundial de vitórias seguidas no futebol.



Com o 2 a 0 sobre o Al-Ettifaq, pelo Campeonato Saudita, o Al-Hilal subiu para o quarto lugar na lista de maior sequência de vitórias da história. Está empatado com o Coritiba, ambos com 24, na temporada de 2011.



Se mantiver o desempenho, o time de Jorge Jesus poderá alcançar The New Saints, do País de Gales, o atual recordista, com 27 vitórias seguidas. A equipe conseguiu o feito em 2016.



Para conseguir o recorde, entretanto, o Al-Hilal terá de enfrentar por duas vezes um dos principais rivais na Arábia Saudita, o Al-Ittihad comandado por Marcelo Gallardo e que tem Benzema e Fabinho entre as estrelas. O primeiro confronto será pela liga nacional, na sexta-feira (1 de março), e o outro pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia.



Se conseguir mais duas vitórias, Jorge Jesus e seus comandados poderão igualar o recorde contra o Al-Riyadh, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Saudita. E a quebra da marca viria no confronto de volta contra o Al-Ittihad.



Quem mais conseguiu vitórias seguidas



- 27 vitórias: The New Saints (País de Gales), em 2016

- 26 vitórias: Ajax (Holanda), em 1971/72

- 25 vitórias: Ajax (Holanda), em 1955

- 24 vitórias: Coritiba (Brasil), em 2011

- 24 vitórias: Al-Hilal (Arábia Saudita), em 2023-24