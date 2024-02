Para a final, Klopp teve cerca de dez desfalques no Liverpool - AFP

Publicado 26/02/2024 15:00 | Atualizado 26/02/2024 15:02

Inglaterra - Com time bastante modificado, o Liverpool conquistou o título da Copa da Liga Inglesa, no último domingo (25) , e o técnico Jürgen Klopp classificou a taça como a "mais especial que já ganhou". Os Reds venceram o Chelsea por 1 a 0, com gol do zagueiro Van Dijk no fim da prorrogação.

"O que vimos aqui foi tão excepcional, que podemos nunca mais ver de novo. Não porque eu estava do lado do campo, mas porque essas coisas não acontecem no futebol. Há carreiras maiores do que a minha, mas nesses mais de 20 anos, é o título mais especial que eu já ganhei. Absolutamente excepcional", celebrou o treinador.

Para o duelo, Klopp foi obrigado a relacionar seis jogadores com idade abaixo dos 21 anos, sendo três com 18 ou menos. O Liverpool tinha dez desfalques, incluindo Alisson, Darwin Núñez e Salah.

"Eu me senti orgulhoso pela maneira como nos apoiaram. Orgulhoso dos funcionários por criarem essa atmosfera em volta dos meninos, para que se dediquem a aquilo em que são bons. Orgulhoso das categorias de base. Da minha comissão técnica. De tanta coisa. De todos que contribuíram", declarou.

Os Reds já levantaram a taça da Copa da Liga Inglesa dez vezes e são os maiores vencedores da história do torneio, criado na década de 1960.