Publicado 26/02/2024 14:21 | Atualizado 26/02/2024 14:21

dificilmente conseguirá concretizar a contratação do atacante André Silva, do Vitória de Guimarães, de Portugal. Segundo o site "ge", o jogador manifestou que tem preferência em defender o São Paulo. Rio - O Vasco, do Vitória de Guimarães, de Portugal. Segundo o site "ge", após o Cruz-Maltino ter negociações avançadas

As conversas do Vasco com o Vitória de Guimarães estavam bem avançadas para que o time carioca pagasse cerca de 4 milhões de euros (R$ 21 milhões) por André Silva. No entanto, o São Paulo apareceu e a vontade de jogar a Libertadores pesou no posicionamento do atacante. Uma reunião nas próximas horas deve sacramentar a transferência para o clube paulista.

O nome de André Silva chegou ao Vasco através do auxiliar técnico Emiliano Díaz. A comissão técnica avaliava jogadores para reforçar o ataque, prioridade atual no mercado, e a sugestão foi aprovada recentemente pela SAF.

Brasileiro, André Silva deixou o país muito cedo e terminou sua formação no Rio Ave, de Portugal. Por lá, também defendeu a camisa do Arouca antes de chegar ao Vitória de Guimarães. Em duas temporadas por seu atual clube, marcou 19 gols em 60 jogos, sendo 13 na atual. Ele também é um dos principais goleadores do Campeonato Português, com 10 gols marcados.