Em duas temporadas no Vitória de Guimarães, André Silva marcou 19 vezes em 60 jogosMiguel Riopa / AFP

Publicado 26/02/2024 11:30

Rio - O atacante André Silva, artilheiro do Vitória de Guimarães, de Portugal, está na mira de Vasco e São Paulo para esta temporada. Ambos negociam a chegada do brasileiro nesta janela de transferências. Segundo o 'ge', o time português espera receber cerca de R$ 20 milhões pelo atleta, que definirá seu futuro nos próximos dias.

O Vasco negocia com o atacante há cerca de 20 dias, mas esbarrou no lento processo de aprovação da 777 Partners, dona da SAF do clube, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa.

No último fim de semana, o Cruz-Maltino propôs a compra de André Silva e praticamente se acertou com o Vitória de Guimarães, saindo na frente do clube paulista, que viu a negociação esfriar.

Porém, com a falta de acordo do atacante com o Vasco, o São Paulo voltou à carga e passou a frente pela contratação do jogador, que deseja vestir a camisa tricolor.



André Silva deixou o Brasil muito cedo e terminou sua formação no Rio Ave, de Portugal. Por lá, também defendeu a camisa do Arouca antes de chegar ao Vitória de Guimarães. Em duas temporadas no clube, marcou 19 gols em 60 jogos, sendo 13 na atual.