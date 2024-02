Gabriel Pec esteve em campo por 27 minutos no último domingo - Divulgação / LA Galaxy

Gabriel Pec esteve em campo por 27 minutos no último domingoDivulgação / LA Galaxy

Publicado 26/02/2024 11:00

Estados Unidos - Cria do Vasco , o atacante Gabriel Pec estreou com a camisa do LA Galaxy, nos Estados Unidos. A nova equipe do brasileiro enfrentou o Inter Miami, time de Lionel Messi, e empatou em 1 a 1, pela primeira rodada da MLS.

Gabriel Pec começou no banco, mas foi chamado pelo técnico ao longo da segunda etapa e atuou durante 27 minutos. O LA Galaxy abriu o placar logo após a entrada do brasileiro, mas o empate do Inter Miami veio nos acréscimos, com gol de Messi.

Em janeiro deste ano, o time norte-americano desembolsou 10 milhões de dólares (R$ 49,6 milhões) para contratar o jogador de 22 anos, que assinou contrato válido até 2028.

No Vasco, Gabriel Pec foi promovido aos profissionais em 2019. Ao todo, ele disputou 179 partidas, fez 26 gols e deu 14 assistências.