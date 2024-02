Mauricinho foi um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo de Futebol de Areia - Tullio Puglia/FIFA

Publicado 26/02/2024 15:14

Rio - Hexacampeão da Copa do Mundo de Futebol de Areia com a seleção brasileira, Mauricinho deixou Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com outro motivo para muita festa. Além do título, o jogador também recebeu a Bola de Prata, de segundo melhor jogador da competição, e revelou surpresa com a premiação.

"É um significado muito grande pra mim. Estou muito feliz de poder colocar o Brasil no topo novamente, fazer parte de uma história, uma responsabilidade muito grande vestir esta camisa que é a mais vitoriosa da modalidade, carregar um legado que foi deixado por tantos craques. Estou muito feliz. Cada apoio e palavra positiva nos ajudou muito", disse, em entrevista ao site "ge".

Mauricinho ficou atrás do brasileiro naturalizado italiano Josep, eleito o melhor jogador da Copa. O bielorrusso Ihar Bryshtel fechou o pódio como terceiro principal nome da competição.

"Para mim, foi uma surpresa ter sido eleito o Bola de Prata, não esperava. Vim para a Copa com um só pensamento, que era ser campeão, ajudar meus companheiros. Mas agradeço a Deus também pelo feito. Costumo dizer que nunca um título individual vai ser mais importante que um título coletivo", revelou.

"Acho que o prêmio foi justo para o Josep. Acho que dois jogadores que podiam ter levado eram o Ihar Bryshtel, meu companheiro no Kristall, ou o próprio Josep. Foi justo, mas estou feliz de ter sido Bola de Prata e também com o hexacampeonato", completou Mauricinho.

O Brasil conquistou seu sexto título da Copa do Mundo de Futebol de Areia ao vencer a Itália na final por 6 a 4, no último domingo (25). A Seleção já havia conquistado o título em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017.