Gestores dos clubes vinculados à LibraReprodução

Publicado 26/02/2024 18:04

Rio - A Libra terá um problema para resolver nos próximos dias. Corinthians e Santos receberam uma proposta de intermediários do Forte Futebol e do Grupo União, e podem deixar o bloco após aceitarem inicialmente negociar com a Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029, segundo informações do "ge".

Corinthians e Santos foram procurados por executivos da empresa Livemode, que assessora o Forte Futebol em questões ligadas à liga. Eles pediram para que os clubes não assinassem o contrato definitivo com a Globo sem ouvir a proposta do outro lado. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que tem a Livemode como parceira comercial, atua na aproximação.

Com a proposta da Globo em mãos, o Corinthians pediu uma garantia de receita mínima para trocar de lado. A proposta não inclui uma garantia convencional, mas possui um mecanismo que os criadores chamam de "colchão". Porém, os dirigentes dos clubes ainda não tomaram uma decisão. Caso troquem de lado, eles não entrariam formalmente no Forte Futebol e, sim, no "condomínio" entre Forte Futebol e Grupo União.

Por outro lado, a saída de Corinthians e Santos significaria um prejuízo de R$ 300 milhões para a Libra. Na minuta contratual enviada pela Globo, está prevista a redução do valor em 11% caso haja menos de nove clubes da primeira divisão entre os membros da Libra, e de outros 10% na ausência de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Sem a dupla, a Libra deixaria de cumprir ambos os requisitos.



A proposta da Globo para a Libra pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029 é de R$ 1,3 bilhão por ano. Sem Corinthians e Santos, o valor seria reduzido em R$ 273 milhões, o que a deixaria próxima de R$ 1 bilhão anual.

Conflitos políticos

Em crise financeira, Corinthians e Santos avaliam as melhores condições possíveis para os clubes. Além da questão financeira, tanto Augusto Melo quanto Marcelo Teixeira, que acabaram de tomar posse dos clubes, têm grande desconfiança em relação às decisões e atitudes de seus antecessores. Por isso, ambos não desejam assinar nenhum acordo sem olhar todas as opções.

Na assembleia em que se decidiu por prosseguir na negociação com a Globo, dirigentes de Corinthians e Santos se sentiram desprestigiados e foram tratados de maneira ríspida. Os dirigentes tem consciência que, por terem acabado de entrar numa negociação que vem sendo conduzida há meses, podem incomodar com pedidos de alterações. Este conjunto levou às reuniões com os intermediários do Forte Futebol.