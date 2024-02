Duda Santos celebra gol que classificou o Brasil às quartas de final - Leandro Lopes / CBF

Duda Santos celebra gol que classificou o Brasil às quartas de final Leandro Lopes / CBF

Publicado 25/02/2024 10:10 | Atualizado 25/02/2024 10:10

Estados Unidos - O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, na madrugada deste domingo (25), e se garantiu de forma antecipada nas quartas de final da Copa Ouro Feminina da Concacaf. Com a vitória, a seleção brasileira chegou a seis pontos e é líder isolada do Grupo B.

O confronto marcou o reencontro entre as duas finalistas da última Copa América, em 2022, conquistada pelo Brasil. A seleção colombiana teve boa atuação, com destaque para Linda Caicedo, de 19 anos, mas não foi suficiente para acabar com a invencibilidade brasileira: em sete duelos, foram seis vitórias e um empate.

Na estreia, diante de Porto Rico, o Brasil não fez boa partida, mas também venceu por 1 a 0. Contra a Colômbia o placar foi o mesmo, mas a Seleção jogou melhor. Foram seis mudanças na escalação, que fizeram com que todos os setores funcionassem bem durante o duelo.

O Brasil entra em campo pela terceira rodada da Copa Ouro Feminina da Concacaf na madrugada da próxima quarta-feira (28), contra o Panamá, que ainda não venceu na competição.