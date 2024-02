Pedras foram encontradas junto com os torcedores de Flamengo e Fluminense antes do clássico no Maracanã - Reprodução

Publicado 25/02/2024 17:28 | Atualizado 25/02/2024 18:00

Rio - Sete pessoas foram presas, na tarde deste domingo (25), na Praça Varnhagem, na Tijuca, Zona Norte do Rio, antes do clássico disputado entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã. Segundo a Polícia Militar, o grupo era composto por torcedores das duas equipes e foi flagrado com pedras, que supostamente seriam utilizadas para um confronto.

De acordo com a PM, os sete presos estavam em um grupo de 50 pessoas. Eles foram detidos por agentes do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) e levados para o Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Maracanã.

Além deles, em outro ponto, dois homens foram presos por policiais do Bepe acusados de cambismo. Com eles, os agentes apreenderam 20 ingressos para o jogo, um aparelho de telefone celular, além de R$ 46 em dinheiro.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar montou um esquema de segurança com mais de 900 policiais para o clássico. O plano conta com o apoio de diversas unidades operacionais, além de batalhões subordinados ao Comando de Operações Especiais da Corporação (COE) e não restringe somente ao local da partida.



O policiamento é distribuído em diversos pontos do Estado apontados pelos setores de inteligência da corporação como locais de concentração de torcedores e de possíveis encontros de integrantes de torcidas organizadas.