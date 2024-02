Material apreendido foi encaminhado à 63ª DP (Japeri) - Divulgação / Segurança Presente

Material apreendido foi encaminhado à 63ª DP (Japeri)Divulgação / Segurança Presente

Publicado 25/02/2024 15:44

Rio - Um homem foi preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma em Japeri, na Baixada Fluminense, neste sábado (24). O suspeito, identificado como Wanderson de Oliveira Cardoso, 48 anos, foi baleado dentro estação de trem ao reagir a um ataque contra ele. A pessoa que o atingiu não foi encontrada.

Ainda de acordo com a corporação, agentes foram acionados após tiros serem disparados dentro da estação. Ele tentou revidar, mas acabou baleado. Ao chegarem ao local, os policiais o encontraram caído no chão, com ferimentos no braço esquerdo e no peito.

Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38mm, 21 munições e uma granada, uma touca ninja preta e um coldre, além de um celular, um Power Bank, cerca de R$ 120,00 em espécie e uma carteira com três cartões. Todos os materiais foram apreendidos.

Wanderson, que possui anotações criminais por roubo e homicídio, foi encaminhado ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, onde ficou sob custódia. O estado de saúde dele não foi informado.

O caso foi encaminhado para a 63ª DP (Japeri).