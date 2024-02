Programa Favela com Dignidade realizou 2.131 atendimentos diretos - Divulgação / Prefeitura

Programa Favela com Dignidade realizou 2.131 atendimentos diretosDivulgação / Prefeitura

Publicado 25/02/2024 10:44

Rio – A Prefeitura do Rio levou o programa "Favela com Dignidade" ao Ciep Ministro Gustavo Capanema, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, neste sábado (24). Ao todo, foram registrados 2.131 atendimentos diretos feitos por diversas secretarias e órgãos do governo.

O objetivo do evento é facilitar o acesso aos serviços públicos em locais com baixos índices de desenvolvimento social.

O serviço de orientações e agendamento do Cadastro Único foi um dos mais solicitados, com 479 atendimentos. A Saúde recebeu 397 pedidos para avaliação e atualização da caderneta infantil, adolescente e adulta, vacinação, testes rápidos e orientações. A equipe da Habitação contabilizou 352 pessoas interessadas em se inscrever para o programa Minha Casa, Minha Vida.

Eliete dos Santos, de 69 anos, que mora com a neta e o filho na comunidade Salsa e Merengue fez a inscrição no programa habitacional. "Sou aposentada, mas não aproveito essa fase da minha vida. O dinheiro vai quase todo pro pagamento do aluguel. Meu sonho é ter um canto pra chamar de meu", disse.

O Detran e a Fundação Leão XIII somaram 317 atendimentos para isenção de taxas para a 1ª e 2ª via da carteira de identidade e para a 2ª via de certidões. A Defesa Civil e o Procon-RJ fizeram registros de demandas e prestaram informações.

As secretarias de Educação, Políticas e Promoção da Mulher, Pessoa com Deficiência e Ação Comunitária também marcaram presença.

Maria da Glória Costa, mãe de João Miguel, de 6 anos, e moradora da Vila dos Pinheiros, conseguiu matricular o filho em uma escola perto de casa: "Eu não estava conseguindo vaga pra ele no primeiro ano. Agora já está tudo resolvido", afirmou.