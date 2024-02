Foram apreendidas 1.160 pedras de crack e 34 trouxinhas de maconha - Divulgação / PMERJ

Foram apreendidas 1.160 pedras de crack e 34 trouxinhas de maconhaDivulgação / PMERJ

Publicado 25/02/2024 09:44

Rio – Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam três traficantes de drogas no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, neste sábado (24).

Com eles, 1.160 pedras de crack, 34 trouxinhas de maconha e dois rádios foram apreendidos. Os bandidos presos tinham, ao menos, três anotações criminais. O caso foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).

Outras prisões e apreensões na região

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar apreenderam, no último domingo (18), 2.460 cápsulas de cocaína e 1.680 pedras de crack na Rua Omar Fontoura, no bairro Braga. A equipe foi até o endereço após denúncia de que havia venda de drogas no local.