Cultivando e escondendo drogas Divulgação/PM

Publicado 20/02/2024 18:27

Cabo Frio - Na manhã desta terça-feira (20), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua Martins Alves, no bairro Botafogo, em Cabo Frio. A prisão aconteceu depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que no local havia indivíduos cultivando e escondendo drogas.



Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o homem, de 39 anos, com uma grande quantidade de material entorpecente, incluindo 160 pés de maconha, 1 kg de erva prensada, 1.000 sementes de maconha para plantio, além do material medicinal que já havia sido produzido, sendo 11 pomadas à base de Cannabis, cinco frascos de óleo de Cannabis; e material para novas produções – 354 frascos de vidro, 310 cânulas de vidro, 300 tampas de lacre branco 18mm, 270 bulbos de silicone branco, 55 potes de vidro cosméticos, 43 tampas de pote, 40 seringas, 25 válvulas de spray e um rolo de plástico filme.



O homem, que já possui duas anotações por tráfico de drogas, foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas e levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).



Segundo pessoas próximas do preso, ele ajuda mais de 100 famílias com o cultivo da maconha para a produção de pomada medicinal.