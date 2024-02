Pais e responsáveis de alunos da Escola Municipal Evaldo Salles, no bairro Peró - Divulgação

Cabo Frio - Na manhã de terça-feira (20), pais e responsáveis de alunos da Escola Municipal Evaldo Salles, no bairro Peró, em Cabo Frio, realizaram um protesto no momento da abertura dos portões para as aulas. A manifestação acontece devido do estado do prédio, que entrou em obra no final de 2023, e, mesmo nessas condições, a secretaria de Educação da cidade permitiu a retomada das aulas na unidade escolar desde segunda-feira (19). O objetivo dos pais é cobrar melhorias na estrutura da escola e a conclusão de obras.



Segundo os responsáveis dos alunos, a escola apresenta diversos problemas estruturais, como, por exemplo, a quadra de esportes que está ocupada por mesas, além dos corredores tomados por materiais de construção, vidros e pedaços de madeira com pregos aparentes, vergalhões e divisões feitas por tapumes.



A cozinha da escola, ainda conforme denúncias, está desativada e os alunos ficam sem almoço, com apenas um lanche servido improvisado em um suporte de entulho na quadra. Os responsáveis relataram que a situação precária da unidade de ensino coloca em risco a saúde e a segurança dos alunos.



Uma representante da Secretaria Municipal de Educação esteve presente no protesto e conversou com os pais. Ela reconheceu os problemas da escola e disse que a Prefeitura está trabalhando para resolvê-los. Algumas medidas já foram tomadas, como a retirada de entulhos.



O vereador Davi Souza (PDT) também esteve na escola acompanhando a manifestação.