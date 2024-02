Pátio da Escola Municipal Evaldo Salles, no Peró - Reprodução/ RC24h

Pátio da Escola Municipal Evaldo Salles, no PeróReprodução/ RC24h

Publicado 19/02/2024 18:19

A volta às aulas na Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio já começou com muitas reclamações de pais e alunos. Marcado para essa segunda-feira (19), o retorno teve que ser adiado em algumas unidades por problemas estruturais e obras não concluídas.



Na Escola Municipal Eliceia da Silveira, na Gamboa, ao chegar pela manhã, a comunidade escolar se deparou com problemas como pisos quebrados, falta de gás e luz, perda de alimentos, material de construção espalhado.



“As crianças estavam ansiosas para o primeiro dia de aula, conhecer novos amigos e professores, e agora não há previsão de retorno. É um absurdo”, desabafou uma mãe de aluno.



Além dos problemas aparentes, a unidade ainda enfrenta problema com esgoto que não foi solucionado durante as férias. Para piorar, os responsáveis não foram avisados e foram pegos de surpresa pelos problemas.



“É um absurdo, a prefeitura adiou as aulas para depois do Carnaval, gastou não sei quantos mil de shows pra chegar hoje, primeiro dia de aula, não ter previsão de retorno pois a escola Eliceia da Silveira está com problema de esgoto, obra não finalizada, sem água, sem merenda. As mães que precisam trabalhar fazem o que?”, questionou Taynara Gomes, mãe de um aluno do pré I.

fotogaleria

Outra escola que também apresentou problemas foi a Evaldo Salles, no Peró. Edna Caetano, mãe de dois alunos do 6º ano, ficou surpresa com o estado da unidade e fez vídeos mostrando as condições. Nas imagens, é possível ver a quadra voltada para a prática de esportes totalmente ocupada por mesas, os corredores tomados por materiais de construção, como vidro e pedaços de madeira com pregos aparentes, vergalhões e diversas divisões feitas por tapumes.



“A gente não tem condição de deixar nossos filhos amanhã entrarem nessa escola, entendeu? E tiveram reuniões, eu estava presente nas reuniões, e a Secretaria de Educação prometeu que deslocaria as crianças, que não aconteceria essa obra com as crianças ali, e não está sendo feito o que foi prometido. Simplesmente mandaram hoje as crianças retornarem no horário normal, nas condições que está”, disse.



Edna ainda afirmou que a direção da escola está fazendo tudo o que eles podem, mas não depende só deles. Segundo o relato, eles estão com um funcionário só dentro da escola, tentando limpar a parte de fora, a parte interna das salas. Além disso, a cozinha está desativada e as crianças ainda vão ter que ficar sem almoço. Apenas um lanche está sendo servido de forma improvisada em um suporte de entulho na quadra. “Professores e assistentes de classe estão tendo que botar a mão num setor, numa parte que nem era para eles estarem fazendo, para poder dar o mínimo de condições de um aluno entrar lá dentro, sendo que não são nem condições aceitáveis”, completou.

Os responsáveis estão organizando um protesto na porta da unidade nesta terça-feira (20), às 6h50.



A Prefeitura de Cabo Frio informou que o ano letivo, para cinco unidades da Rede Municipal, terá início no dia 4 de março, por conta de obras e reformas. São elas: a Escola Municipal Evaldo Salles, no Peró; além das unidades Demerval Alves; Tosana; Maria Helena Belo e Maria José Barroso, em Tamoios.



No caso da E. M. Evaldo Salles, hoje, retornaram às aulas os alunos do 6° ao 9° anos. No dia 4 de março, essas turmas passarão para a antiga sede da Secretaria Municipal de Educação, no Itajuru, que está sendo preparada para receber os estudantes enquanto o prédio do Peró estiver em obra. Neste período, o anexo será utilizado pelos alunos da educação infantil, garantindo que todos seguirão com as atividades letivas.



Questionada sobre a Escola Municipal Elicea da Silveira, na Gamboa, o município informou que as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira (26).



“Após vistoria na escola, realizada pela Secretaria Municipal de Educação, ficou constatado que a empreiteira contratada para realizar a reforma do prédio, não entregou todo o serviço conforme o previsto”, disse em nota.



Na tarde desta segunda (19), em conversa entre a direção da unidade, a comunidade escolar, e a secretária Rejane Jorge, ficou acordado que o retorno das aulas será remarcado para a próxima semana, enquanto todos os detalhes são finalizados.



A Prefeitura destaca ainda que os alunos que não tiveram as aulas iniciadas nesta segunda-feira (19), estão recebendo complementação pedagógica.