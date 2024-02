Resíduos sendo removidos de área ambiental - Ascom

Publicado 19/02/2024 17:45

A Prefeitura de Cabo Frio fez a remoção, na última sexta-feira (16), de materiais reciclados que estavam depositados em uma área de proteção ambiental na Praia do Peró. O local estava sendo usado por uma família para armazenamento e separação dos resíduos, que recolheram durante o Carnaval.

A ação ocorreu após a Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento receber uma denúncia, e juntamente com Comsercaf, Guarda Marítima e Ambiental e Ronda Ostensiva Municipal (Romu), esteve no local para remoção do material que estava embalado em sacolas.

“Assim que recebemos a denúncia, fomos até o local e identificamos que uma família estava alojada na área de restinga, o que é proibido. Tinha uma grande quantidade de lixo que ocupou um caminhão e um picape. Essa família foi orientada a não utilizar o local e direcionadas a procurar a Secretaria de Assistência Social e a efetuar o cadastro em uma cooperativa para venda dos produtos”, explicou a secretária-adjunta, Aline Silvério.

Segundo Aline, os resíduos recolhidos foram levados para as casas das famílias para comercialização do material.