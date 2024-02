Evento - Divulgação

Evento Divulgação

Publicado 15/02/2024 17:41

- Um menino de 11 anos e um rapaz de 19 anos foram covardemente agredidos por seguranças por tentarem assistir um show que acontecia na Estação do Carnaval, montada pela Associação de Blocos (Abaccaf), na Praia do Forte, em Cabo Frio, nesta terça-feira (13). Segundo o relato da mãe do menino, que prefere não se identificar com medo de retaliações, ele saiu para comprar um lanche na Praça da Cidadania com o primo e, por curiosidade, os dois foram até onde acontecia os shows do Mc Cabelinho e Oruam. Ele estava apenas olhando o show do ídolo por baixo do tapume, assim como faziam várias outras pessoas.Alguns indivíduos pularam a estrutura para invadir o evento. Neste momento, os seguranças se aproximaram e várias pessoas correram, a criança, por não entender o que estava acontecendo, continuou olhando junto com outro rapaz, de 19 anos, que estava ao lado. Foi quando o segurança chegou e agrediu os dois.Conforme o relato, ele bateu no rapaz que estava filmando, arremessando o celular dele longe. Quando o filho dela se levantou, o segurança pisou em cima dele e o chutou. Com a agressão, o menino chegou a desmaiar, mas foi acordado e, com ajuda de testemunhas, retomou a consciência.“Foi uma covardia que eles fizeram com o meu filho, uma criança. E mesmo se não fosse uma criança, não era pra eles chegarem a fazer desse jeito. Porque eles estão ali pra apaziguar, eles estão ali como segurança, pra ajudar a população, pra não ter briga, pra não ter nada. Eles não estão ali pra bater em criança, bater em ninguém. Até porque isso não é o certo. Meu filho tem 11 anos, é pequenininho, imagina se eles matam meu filho, entendeu? Nada que eles falarem vai justificar. Hoje eu poderia estar velando o corpo do meu filho, porque ele é magrinho, pequenininho. Imagina, os caras grandão, bruto, batendo uma criança, chutando uma criança. Poderia afetar algum órgão dele, ou eu estaria velando o meu filho”, desabafou a mãe.O menino foi socorrido por populares e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio, onde recebeu atendimento médico. Ele teve que fazer exames de radiografia e, apesar do trauma, passa bem. O outro rapaz de 19 anos que estava ao lado da vítima também foi agredido pelo segurança, que falou “desce daí seu filho da p*ta”. Ele teve o celular quebrado e fraturou um osso da mão.As duas vítimas vão registrar boletim de ocorrência contra o segurança. A Abaccaf ainda não se pronunciou sobre o caso.Vale lembrar, que a estrutura em questão, com shows chegando a R$300, se tornou motivo de polêmica por fechar, com tapumes de mais de dois metros, uma parte da Praia do Forte, uma área pública, para um evento particular de grande porte – e lucros – com a presença de artistas em alta no cenário nacional, como Poze do Rodo, Cabelinho e Oruam.Diversas outras pessoas reclamaram sobre brigas no evento, algumas que precisaram até da intervenção da Polícia Militar. “Quase sai um morto”, declarou uma testemunha nas redes sociais.