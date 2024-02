Esportes com bolas - Divulgação

Esportes com bolas Divulgação

Publicado 15/02/2024 17:17

Cabo Frio - Cerca de 700 ocorrências de banhistas praticando algum esporte com bola na faixa de areia das praias do Peró e Conhas, em Cabo Frio, foram registradas até o último dia do Carnaval. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) pela Guarda Municipal de Cabo Frio.

A quantidade é alarmante, visto que, ao serem praticadas nas praias, tais atividades podem ter consequências muito negativas, pondo em risco a integridade física dos outros banhistas.

Uma bolada de frescobol, vôlei ou futebol, por exemplo, pode causar lesões como hematomas, contusões, deslocamento de retina e fraturas. Em uma criança, gestante ou pessoa idosa, dependendo da força, pode acarretar concussões.

“Em Cabo Frio, a prática de esportes com bola tem horários determinados, dias e condicionantes”, informou o secretário de Segurança de Cabo Frio André Magalhães. “Na dúvida, procure um guarda municipal ou um guarda marítimo e se informe. A Prefeitura disponibilizou banners que estão distribuídos nas principais praias da cidade para informar os frequentadores sobre o que é permitido”, completou.