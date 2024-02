Preso por tapar placa - Divulgação/PM

Publicado 14/02/2024 14:31

Cabo Frio - Na manhã desta terça-feira (13), um homem de 28 anos, morador de São Gonçalo, foi preso em flagrante na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, por conduzir uma motocicleta com a placa encoberta.



Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal avistaram o veículo durante patrulhamento de rotina. A equipe abordou os dois ocupantes do veículo e os conduziu à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).



O condutor foi autuado, preso e encaminhado à 125ª DP, Central de Flagrantes do dia. O outro ocupante da moto, que era o garupa, foi ouvido como testemunha e liberado em seguida.