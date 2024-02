Rodrigo Pereira era empresário em Queimados - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/02/2024 16:15

Um turista, identificado como Rodrigo Canust Pereira, de 35 anos, foi morto a pauladas por barraqueiros, neste sábado (10), na Praia do Forte, em Cabo Frio.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento na área quando avistou um desentendimento no mesmo local onde o videomonitoramento da PM já tinha notado uma pessoa ferida ao solo, na altura do Bolsão da Juju. Ao se aproximarem, os policiais viram a vítima caída, com ferimentos graves na cabeça.

Madeira usada no crime Polícia Militar



Segundo informações de testemunhas, o homem teria sido covardemente agredido a pauladas por barraqueiros do local. A briga teria sido motivada por disputa de espaço de uma tenda na areia. A filha de Rodrigo, de apenas 14 anos, estava junto e viu toda a cena.

Rodrigo era morador de Queimados, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele tinha uma padaria na cidade e estava passando o Carnaval na Região dos Lagos.



O empresário foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Central de Emergência (HCE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Três homens foram identificados como autores do crime, um de 18, um de 21 e outro de 22 anos. Eles foram detidos pela PM e levados à 126ª Delegacia Policial, onde foram autuados em flagrante por homicídio.

O corpo do turista foi levado para o IML de Cabo Frio e deve ser liberado ainda neste domingo (11). Ele será velado em Queimados.