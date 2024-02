Criminoso capturado - Divulgação/PM

Criminoso capturado Divulgação/PM

Publicado 09/02/2024 18:11

Cabo Frio - Agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio capturaram, nesta sexta-feira (9), um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado. Contra o elemento, identificado como L.N.P., havia um mandado de prisão em aberto pelo crime, expedido pela comarca de Cabo Frio.

Após levantamento de dados do setor de inteligência, o criminoso foi localizado no bairro Jardim Caiçara. A investigação que originou o mandado de prisão teve início em 14 de janeiro de 2024, imediatamente após a comunicação do crime na delegacia.

O acusado já possui outras anotações criminais por crimes de diversas naturezas, inclusive de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele permanece acautelado na 126ª DP, onde aguarda transferência para o sistema prisional.