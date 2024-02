Fratura - Rede social

09/02/2024

Cabo Frio - Cabo Frio ainda não conta com cirurgião ortopédico na rede pública. Para os moradores, conforme denúncias, a frase soa absurda, principalmente após o repasse da verba de R$ 55,4 milhões do Governo Federal para a saúde da cidade. Desta vez, um tio relata o doloroso caso da sobrinha que quebrou o braço nesta quarta-feira (7). A menina precisa de um procedimento cirúrgico de emergência e aguarda numa fila sem qualquer expectativa de quando a operação, de fato, acontecerá.

Conforme o relato do parente, a garota de 6 anos quebrou o braço em dois lugares e, por isso, foi internada no Hospital Otime Cardoso dos Santos, localizado no bairro Jardim Esperança.

De lá, ela foi transferida para o o Hospital Central de Emergência (HCE), onde, ainda segundo o tio, “não conseguiram colocar o braço no lugar”, então, ela foi encaminhada novamente para a unidade do Jardim Esperança.

“Disseram que ela precisa de cirurgia e que o caso dela é prioridade. Porém, estão vendo a vaga dela desde ontem (7) para Araruama, contudo, até agora, nada. A menina está sendo alimentada só pelo soro e ninguém fala mais nada, só que estão esperando a autorização do médico, que eu não sei que autorização é essa que nunca chega”, disse o parente.

Agora, sem qualquer perspectiva de quando será de fato encaminhada, a pequena aguarda uma vaga no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. De acordo com familiares, até a tarde desta quinta-feira (8), a situação permanecia a mesma.

À época que Cabo Frio recebeu o controvérsio investimento de R$ 55,4 milhões, o município divulgou que a quantia seria destinada à investimentos em redes de urgência e emergência o que, compreende-se na contratação de um cirurgião ortopédico de emergência, por exemplo.

Com pesquisas apontando a saída de mais de R$ 30 milhões até a metade de janeiro, a revolta de moradores se dá porque situações como as da criança se repetem diariamente na cidade. “A menina tá sofrendo, a mãe dela tá sofrendo, e a família inteira”, finalizou o tio da criança sobre a situação.

Diante dos fatos, o Jornal O DIA questionou à prefeitura de Cabo Frio se existe a pretensão da contratação de um cirurgião ortopédico com o investimento feito pelo Governo Federal. Em resposta, o município enviou a seguinte nota:

“A Prefeitura de Cabo Frio informa que as cirurgias ortopédicas são realizadas no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, para todos os municípios da Região dos Lagos. Em relação, ao investimento recebido do Governo Federal, a prefeitura está em processo para desenvolver o serviço amplo de ortopedia em Cabo Frio”.

Além disso, a reportagem também questionou à Secretaria de Estado de Saúde se existe alguma previsão para a realização da cirurgia da menina. Em resposta, foi informado que o procedimento será realizado ainda nesta quinta-feira.