Tartaruga ferida Divulgação

Publicado 07/02/2024 18:46

Cabo Frio - Uma tartaruga marinha foi resgatada pela Guarda Marítima com ferimentos no casco no Canal do Itajuru, em Cabo Frio, na tarde desta terça-feira (6). O animal foi localizado em dificuldades por volta das 12h, durante o retorno de um patrulhamento na área da Ilha do Japonês.



Diante da situação, o animal foi retirado da água e transportado para a base da Guarda, localizado no deck do Terminal dos transatlânticos, no bairro da Passagem. Após o resgate e análise inicial, foi constatado que a tartaruga sofreu ferimentos no casco, provavelmente provocados pela hélice de alguma embarcação.



Agora, o animal está sob os cuidados do Instituto Ambipar, entidade dedicada à reabilitação de animais marinhos, onde receberá tratamento adequado. A expectativa é que, após a recuperação, a tartaruga possa ser devolvida ao seu habitat natural.