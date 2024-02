Criminoso foi capturado nesta segunda (5) durante operação policial no bairro Maria Joaquina - Divulgação

Publicado 06/02/2024 15:45

Na tarde de segunda-feira (5), um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em uma operação policial no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre uma casa abandonada que estaria sendo utilizada por traficantes de uma facção rival.

Ao chegar no local, os policiais avistaram um indivíduo correndo em direção à residência com uma pistola em mãos. Foi realizado um cerco tático e quatro pessoas foram encontradas no imóvel.

Durante a revista no local, foram encontrados uma pistola calibre 9mm; dois carregadores de pistola; 30 munições intactas de 9mm; R$ 55,00 em espécie e três aparelhos celulares.

O homem que portava a arma, identificado como F.M.d.S., foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e permaneceu acautelado na após a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). As demais pessoas encontradas na casa foram qualificadas como testemunhas.