Publicado 05/02/2024 15:16

Cabo Frio - Uma denúncia de violência doméstica levou agentes da patrulha Maria da Penha, com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), até uma casa no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, neste sábado (3). No local estavam a vítima, uma mulher de 26 anos, e seu bebê, de 1 ano de idade. O agressor, de 37 anos, companheiro da mesma, já havia fugido do local.

A vítima foi conduzida à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM). Após todo o procedimento de praxe, ela foi levada de volta para casa, em segurança.

NÚMEROS DA MARIA DA PENHA EM JANEIRO DE 2024:

11 ocorrências

2 prisões

4 atendimentos emergenciais

2 descumprimentos de Medida Protetiva

30 medidas protetivas recebidas

8 encaminhamentos ao CEAM

4 conduções de Suposta Vítima (SM) ao IML