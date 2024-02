Ação da GM - Divulgação

Ação da GM Divulgação

Publicado 02/02/2024 16:38

Cabo Frio - No início desta sexta-feira (2), agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da guarda de Cabo Frio removeram pessoas em situação de rua que estavam acampadas no Teatro Municipal.



A ação aconteceu após uma denúncia de furto de aparelho de ar condicionado do local. Os agentes foram até lá e realizarem uma varredura na área, mas a denúncia não foi confirmada.



A GM verificou a existência de pessoas em situação de rua usando a área externa do teatro como local para “acampar”.



Os guardas encontraram uma barraca montada que estava sendo usada por um homem e outras quatro pessoas que dormiam no “chão”.



Todas as pessoas foram retiradas do espaço e orientadas a procurar o Centro de Acolhimento da Secretaria de Assistência Social. Como no local havia muitas fezes e um cheiro forte de urina, a Comsercaf foi solicitada para higienizar a área.