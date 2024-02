Cães abandonados - Rede social

Publicado 01/02/2024

Cabo Frio - A quantidade de cães e gatos abandonados no Canto do Forte, na Praia do Forte, um dos principais pontos turísticos de Cabo Frio, tem deixado moradores, banhistas e turistas alarmados. Nesta quinta-feira (1), o Jornal O DIA recebeu registros dos animais em bando, soltos no local, sem que ninguém se responsabilize por eles.



Segundo relatos, os cachorros estariam correndo atrás das pessoas e já teriam mordido cerca de dez pessoas – o que representa um problema grave.



Ainda conforme denúncia, a população já entrou em contato com a prefeitura, mas nada foi feito para solucionar a questão.



Conforme os denunciantes, esse também é um problema que carece de políticas públicas que busquem resolvê-lo, mas que os animais devem ter um destino feliz, sendo cuidados por alguma instituição ou até mesmo adotados.



O Jornal questionou a prefeitura, mas ainda não obteve retorno.



