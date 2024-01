Foram encontradas 290 cápsulas de cocaína e dois sacolés da mesma droga com aproximadamente 150 gramas - Divulgação/PM

Foram encontradas 290 cápsulas de cocaína e dois sacolés da mesma droga com aproximadamente 150 gramasDivulgação/PM

Publicado 31/01/2024 17:45

Cabo Frio - Um homem com extensa ficha criminal foi preso na madrugada desta quarta-feira (31) em Cabo Frio. De acordo com a Polícia Militar, o elemento, identificado como D.S.D.C., de 38 anos, foi abordado em uma motocicleta sem capacete na Avenida Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão.

Ao perceber a presença da polícia, o criminoso entrou em fuga, mas caiu da moto na Avenida Vitor Rocha, na altura do bairro Parque Burle. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado pela PM na Avenida Lecy Gomes da Costa, novamente em São Cristóvão.

Na revista pessoal, os policiais encontraram R$ 550 em espécie. Em buscas no baú da moto, foram encontradas 290 cápsulas de cocaína e dois sacolés da mesma droga com aproximadamente 150 gramas.

O acusado confessou que era o dono do entorpecente e integrante do tráfico de drogas da localidade “Duque de Caxias”. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado.

O homem já tem passagens pela polícia por receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele segue preso à disposição da Justiça.