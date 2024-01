Apreensão de três caixas de som - Divulgação

Publicado 29/01/2024 15:55 | Atualizado 29/01/2024 16:45

Cabo Frio - Operações da Guarda Municipal de Cabo Frio resultaram na apreensão de três caixas de som na Praia do Forte. Os incidentes foram registrados em diferentes períodos deste sábado (27).



A primeira ocorrência aconteceu no período da tarde, após denúncias de som alto na localidade. Os agentes da ROMU e da Fiscalização de Trânsito da Guarda Municipal chegaram ao lugar para prestar assistência à equipe da Fiscalização de Posturas, que já estava averiguando a situação. Após a confirmação da denúncia, o equipamento de som foi apreendido e o proprietário notificado.



À noite, durante a segunda operação, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Municipal, da Fiscalização de Posturas da prefeitura e da Polícia Militar, apreenderam mais duas caixas de som na Praia do Forte. Os equipamentos foram apreendidos na faixa de areia.



O uso de equipamentos de som nas praias e em locais públicos em Cabo Frio é proibido. Desde o início do ano, mais de 50 caixas de som já foram apreendidas na mesma região. A multa vai de R$550 a R$5.000.