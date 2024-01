Ocorrência foi registrada após denúncia de um técnico de informática, que encontrou o material durante um procedimento de manutenção - Reprodução/ Polícia Civil

Publicado 26/01/2024 19:54

CABO FRIO - Um homem de 51 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta sexta-feira (26) em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, suspeito de pedofilia.



A ocorrência foi registrada por agentes da 126ª DP (Cabo Frio), com apoio da 128ª DP (Rio das Ostras), após a denúncia de um técnico de informática, que teria encontrado amplo material pornográfico de todos os tipos, principalmente de menores de idade, no computador do elemento durante um procedimento de manutenção.



Após a denúncia, os agentes procederam até o endereço do suspeito, localizado na Avenida Independência, em Unamar. Durante diligências, foram apreendidos dois computadores desktop, um notebook, um HD externo e um telefone celular. Conforme a Polícia Civil, os dispositivos continham uma vasta quantidade de material pornográfico, inclusive infantil.



O suspeito, ao ser interrogado, teria admitido possuir diversos tipos de conteúdo pornográfico, alegando serem de uso pessoal, sem compartilhamento. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 126ª DP.



Após a realização dos procedimentos legais e o registro da ocorrência, o homem será encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. Vale salientar que pedofilia, conforme o Artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é considerado crime equiparado ao hediondo.