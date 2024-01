Criminoso é preso - Divulgação/PM

Criminoso é preso Divulgação/PM

Publicado 23/01/2024 17:57

Cabo Frio - Um homem de 19 anos foi preso por agredir a mãe e a avó no bairro Peró, em Cabo Frio, na manhã desta terça-feira (23).



De acordo com informações da Guarda Municipal, a central de controle recebeu uma ligação informando que o elemento estava ameaçando as mulheres e quebrando tudo dentro da casa.



Os agentes da Patrulha Maria da Penha foram ao local e, após não encontrarem o acusado na primeira incursão, prestaram atendimento às vítimas e saíram em patrulhamento pela localidade. O agressor foi localizado próximo à residência. A Ronda Ostensiva (ROMU) da Guarda Municipal foi acionada e o homem foi abordado e preso.



Ele foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi autuado por ameaça e lesão corporal. Em seguida, foi transferido para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), em Arraial do Cabo, onde vai ficar à disposição da Justiça.