Foram apreendidos 411 pedras de crack, 186 pinos de cocaína, 90 buchas de maconha e um telefone celularDivulgação/PM

Publicado 19/01/2024 18:20

Cabo Frio - Policiais militares do 25º BPM, de Cabo Frio, prenderam dois traficantes e apreenderam drogas na tarde desta quinta-feira (18) no bairro Unamar, no distrito de Tamoios.



A ação foi realizada após informações de que um homem, conhecido como “Bebel”, seria o gerente responsável pela distribuição e venda de drogas na região. Os policiais se deslocaram para o local e abordaram dois elementos, de 19 e 29 anos, próximos a uma casa.



Com eles, foram apreendidos 411 pedras de crack, 186 pinos de cocaína, 90 buchas de maconha e um telefone celular.



Os dois suspeitos confessaram que eram responsáveis pela distribuição das drogas na região. Eles também disseram que estavam envolvidos em um ataque realizado contra a vida de policiais no dia anterior.



Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio, onde permanecem presos.

Sete cápsulas de cocaína Divulgação/PM

Ainda na cidade, um adolescente de 15 anos foi apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (19) na Praia do Siqueira, quando os policiais militares abordaram um grupo de pessoas.



Um dos jovens tentou fugir ao avistar a viatura policial. Ele foi capturado e com ele foram encontradas sete cápsulas de cocaína. O menor assumiu que estava traficando e foi conduzido para a 126ª DP, em Cabo Frio, onde foi autuado no ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas Ele permanece apreendido.